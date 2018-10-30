"القلعة الحمراء" تحتفل بـ"ميلاد الخطيب"

30 أكتوبر 2018 - 11:25 ص

نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي رسالة حب وتقدير لمحمود الخطيب رئيس النادي بمناسبة احتفاله بعي ميلاده اليوم.

وقال الموقع عبر حسابة بـ"تويتر":"احتفالنا اليوم ليس بمجرد لاعب، بل بأسطورة حفر اسمه بحروف من ذهب في قلوب الجماهير".

وتابع: "أسطورة مهما تعصف به الأزمات، يصمد كالجبال.. ومهما تحاصره الشدائد، يتصرف بتصرف الحكماء".

واختتم الموقع كلامه: "سنظل نفخر بك، نتمنى لك عيد ميلاد سعيدًا يا بيبو".

جدير بالذكر أن الخطيب الشهير بـ"بيبو" يحتفل بعيد ميلاده الـ64، وهو من مواليد أكتوبر عام 1954، بقرية تتبع مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ومن القرية انتقل الطفل الصغير مع أسرته إلى القاهرة، وانضم لنادى النصر بمصر الجديدة .