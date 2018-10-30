» تلميذان يمزقان جسد زميلهما داخل مدرسة فى البحيرة

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أقدم طالبان على ضرب زميلهما بالصف الثالث الابتدائي وإصابته بكدمات ونزيف داخلي بالبطن وتم استئصال الطحال وحجزه بالعناية المركزة داخل مدرسة قرية المجد التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، يفيد بوصول الطفل محمد.أ.م ال 10 سنة طالب بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة قرية المجد الابتدائية مصابًا بكدمات ونزيف داخلي بالبطن وتم استئصال الطحال وحجزه بالعناية المركزة ولا يمكن استجوابه.

وبسؤال عمه هشام م ال 33 سنة سائق ومقيم بذات الناحية اتهم كلا من مروان أ ال 10 سنة، ومحمد م ال 10 سنة طالبان بالمدرسة المُشار إليها ومقيمان بذات الناحية بالتعدي على نجل شقيقه المذكور بالضرب حال قيامهما باللهو داخل فناء المدرسة واتهم إدارة المدرسة بالإهمال وعدم اتخاذ إجراء بشأن الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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