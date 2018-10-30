النائب العام السعودي يدخل القنصلية بإسطنبول

30 أكتوبر 2018 - 11:30 ص



قالت وسائل إعلام تركية إن المدعي العام السعودي سعود المعجب، عقد لقاء ثانيًا في القصر العدلي بمدينة إسطنبول مع المدعي العام الجمهوري التركي عرفان فيدان ضمن التحقيقات الجارية، بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.



وتوجه الطرفان إلى مقر القنصلية السعودية بإسطنبول لمعاينتها وشوهد المدعي العام التركي فيدان برفقة المعجب.



وكان المعجب وصل إلى إسطنبول فجر الإثنين وبدأ عقب ساعات لقاء مع نظيره التركي، لكن مصادر تركية قالت إن اللقاء لم يكن مرضيًا ولم يقم الجانب السعودي بتسليم إفادات المتورطين في قتل خاشقجي.



وأشارت المصادر التركية إلى أن المعجب بدلا من تقديم معلومات تفيد التحقيق التركي طلب الحصول على نسخة من التسجيلات الصوتية للحظة اغتيال خاشقجي والتي قالت تسريبات إنها بحوزة الاستخبارات التركية.



واضطر الجانب السعودي اليوم وفقا لقناة ntv التركية إلى تسليم إفادة المعتقلين في السعودية وطلب التوجه إلى مقر القنصلية من أجل معاينته.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال في مؤتمر صحفي أمس الإثنين أن المدعي العام السعودي أقر بأن قتلة خاشقجي ارتكبوا الجريمة في إسطنبول بنية مسبقة للقتل.





