» سيدة للمحكمة: "زوجي يمارس الشذوذ مع الكلاب"

30 أكتوبر 2018 - 11:37 ص

أقامت سيدة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالزنانيري للانفصال عن زوجها بسبب إقامة زوجها علاقة شاذة مع كلب داخل منزل.

وذكرت الزوجة أنها تعرفت على زوجها عبر شقيقها فكان صديقًا له وتقدم لخطبتها وتزوجا ورزقا بثلاثة أطفال، وحلمت بحياة هادئة سعيدة يسودها الحنان والأمان والحب، .

وأضافت: "اعتدنا على تربية الكلاب في المنزل منذ 10 سنوات للمساعدة في المعيشة وتكاليف الحياة عن طريق بيع صغارها، حتى دخلت يومًا غرفة الكلاب فوجدت زوجي في أحضان كلبة وفى علاقة شاذة، فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أصرخ، واستيقظ الأطفال على صوت صراخي".

وأوضحت: حاولت استرضائي بكل الطرق وودنى ببيع جميع الكلاب في المنزل، وتعهد ألا يعود لفعله مرة أخرى، لكنني شعرت بالاشمئزاز منه، فقررت الانفصال منه.