  • الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر12:46 م
بحث متقدم
الكرة

اشتباكات بالأيدي فى "عمومية اتحاد الكرة"

محمد صلاح

شاهد.. طفلة أيرلندية تقلد "صلاح" احتفالاً بـ"الهالوين"

صورة توضيحية

بيان سعودى بشأن العثور على جثتى مواطنيها في أمريكا

أرشيفية

بسبب الطابور.. طالب يضرب مدرسًا علقة موت

أردوغان : هذه هي تفاصيل محاولة الاغتيال في أغسطس الماضي

أردوغان: هناك مسرحية لإنقاذ شخص ما بقضية "خاشقجى"

مجلس الدولة ينفي إصدار حكم يلزم الأزهر بتنقيح" البخاري"

مجلس الدولة ينفى إصدار حكم يلزم الأزهر بتنقيح "البخاري"

انتقام إثيوبي.. سد جديد على نهر النيل يهدد مصر

إثيوبيا تفتتح سدا جديدا عند منبع نهر النيل

تونس

تفاصيل جديدة عن «انتحارية» تونس

محمود الخطيب

"القلعة الحمراء" تحتفل بـ"ميلاد الخطيب"

محاكمة

المشدد من 10 إلى 5 سنوات للمتهمين بـ"خلية الزيتون"

سيدة للمحكمة: "زوجي يمارس الشذوذ مع الكلاب"

قضايا وحوادث

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أحمد الشربيني

أخبار متعلقة
#

تعرف على أول سيدة مصرية تعمل بمهنة "النقاشة"

#

عامل يعرض زوجته لممارسة الجنس مع صديقه

#

بسكويت منوم.. حيلة جديدة لممارسة الشذوذ فى الأميرية

#

سيدة تلقى طفليها فى الترعة بالمنيا

الهالوين

محمد صلاح

لاعب ليفربول

طفلة تحتفل بالهلوين

علي طريقة محمد صلاح

أقامت سيدة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالزنانيري للانفصال عن زوجها بسبب إقامة زوجها علاقة شاذة مع كلب داخل منزل.

وذكرت الزوجة أنها تعرفت على زوجها عبر شقيقها فكان صديقًا له وتقدم لخطبتها وتزوجا ورزقا بثلاثة أطفال، وحلمت بحياة هادئة سعيدة يسودها الحنان والأمان والحب، .

وأضافت: "اعتدنا على تربية الكلاب في المنزل منذ 10 سنوات للمساعدة في المعيشة وتكاليف الحياة عن طريق بيع صغارها، حتى دخلت يومًا غرفة الكلاب فوجدت زوجي في أحضان كلبة وفى علاقة شاذة، فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أصرخ، واستيقظ الأطفال على صوت صراخي".

وأوضحت: حاولت استرضائي بكل الطرق وودنى ببيع جميع الكلاب في المنزل، وتعهد ألا يعود لفعله مرة أخرى، لكنني شعرت بالاشمئزاز منه، فقررت الانفصال منه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تلميذان يمزقان جسد زميلهما داخل مدرسة فى البحيرة
» سيدة للمحكمة: "زوجي يمارس الشذوذ مع الكلاب"
» ساويرس وصناع الخير يطلقان حملة "أولادنا في عنينا"
» بالفيديو.. الناظر يحذر من أمر خطير بالصيدليات
» «حمامة» تنقذ 200 جندي أمريكي.. هذه هى القصة
» عمة شادى حرب تبعث رسالة دعم له بمحبسه
» "بشار" يتخذ إجراءً حاسمًا بشأن الفارين من الجيش السوري
» صهيونى يصرخ فى العرب: «وين دباباتكم»
» وزير قطاع الأعمال: "أنا صنايعي شركات"
» خبير طيران يكشف مفاجأة عن سقوط الطائرة الإندونيسية المنكوبة
» معلومات مثيرة عن الفتاة التي فجرت نفسها بـ"تونس"

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:50 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس