إثيوبيا تفتتح سدا جديدا عند منبع نهر النيل

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متابعات- الدويني فولي

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ذكرت شبكة سكاي نيوز العربية، أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، افتتح سدًا جديدًا على الجانب الشرقي من حوض بحيرة تانا، منبع النيل الأزرق وأكبر بحيرة في البلاد.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، الأحد، فإن السد ويطلق عليه اسم "رب" بني بولاية أمهرا جنوبي منطقة غوندر، ويصل طوله 800 مترا ويصل ارتفاعه 73.5 مترا وتكلف بناءه 4.6 مليار بر (150 مليون دولار).

وذكرت الوكالة، أن السد تم بدء العمل فيه منذ عام 2000 وتوقف لصعوبات مختلفة في منطقة "جندر"، مشيرة إلى أن الغرض من السد هو ري 50 ألف فدان بالقرب من بحيرة تانا.

ويتمتع السد بقدرة استيعاب 234 مليون متر مكعب من المياه، والذي يمكن من تنمية 20 ألف هكتار من الأراضي عن طريق الري.

ويقع السد على نهر رب أحد روافد النيل الأزرق شرقي بحيرة تانا، وأحد 7 أنهار دائمة الجريان إلى البحيرة، بالإضافة إلى 60 رافدا موسميا أخر تصب في بحيرة تانا، التي تمد النيل الأزرق بحوالي 3.7 مليار متر مكعب.

يذكر أن إثيوبيا قامت بإنشاء سد النهضة، وأنجزت 66 بالمائة من مراحل بنائه حتى الآن، حسبما أعلنت في وقت سابق هذا العام، وتخشى مصر أن يؤدي "سد النهضة" وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه لتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن نقص مياه الشرب، وفي المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.


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