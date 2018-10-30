شاهد.. طفلة أيرلندية تقلد "صلاح" احتفالاً بـ"الهالوين"

30 أكتوبر 2018 - 11:45 ص

احتفلت طفلة مشجعة لنادى ليفربول بعيد «الهالوين» بتقليد محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول بعدما أصبح النجم المصري معشوقًا لجماهير فريقة كبار وصغار .

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ميرور "البريطانية فإن الطفلة الأيرلندية «ماديسون ماكجوان»، قررت الذهاب لشراء قميص صلاح في ليفربول، ووشعر مستعار يشبه قصة شعر نجم الريدز.

وذكرت الصحيفة أن «ماديسون»، استخدمت بعض المستحضرات، من أجل تغميق بشرتها، لتواكب مظهر بشرة صلاح، بالإضافة إلى رسمها على وجهها لحية تشبه لحية صلاح.وذكرت والدة الطفلة الأيرلندية أن صلاح يعد هو النجم المفضل لطفلتها، وأنها أصبحت تتابع كرة القدم بشغف بسبب النجم المصري، الذي جعلها تتعلق بمتابعة مباريات ليفربول منذ انضمام الفرعون إلى صفوف الفريق في العام قبل الماضي.





وأضافت: "صلاح هو أفضل لاعب في العالم بالنسبة إلى طفلتي، ويأتي بعده الأرجنتيني ليونيل ميسي، هي دائمًا في شجار مع أصدقائها، لتشجيعهم لمانشستر يونايتد، وخلافها معهم لحبها لمحمد صلاح وتشجيعها لليفربول".



وقال تامي، الذي قام بتغيير شكل ماديسون لتواكب مظهر صلاح: "لقد تواصلت معي والدتها، وطلبت مني أن أقوم بتغيير مظهر مادسيون، لتكون قريبة من المظهر الخارجي لصلاح".



وأكمل: "لقد استغرق الأمر مني 25 دقيقة، وبعدها رأيت ماديسون وهي تظهر عليها علامات السعادة، بعدما أصبحت قريبة الشبه من صلاح، وخرجت من المنزل رفقة الكرة، ولم تعر أي اهتمام من كونها أصبحت مثل باقي الأولاد، على الرغم من كونها أنثى".