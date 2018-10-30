  • الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر12:47 م
بحث متقدم
الكرة

اشتباكات بالأيدي فى "عمومية اتحاد الكرة"

محمد صلاح

شاهد.. طفلة أيرلندية تقلد "صلاح" احتفالاً بـ"الهالوين"

صورة توضيحية

بيان سعودى بشأن العثور على جثتى مواطنيها في أمريكا

أرشيفية

بسبب الطابور.. طالب يضرب مدرسًا علقة موت

أردوغان : هذه هي تفاصيل محاولة الاغتيال في أغسطس الماضي

أردوغان: هناك مسرحية لإنقاذ شخص ما بقضية "خاشقجى"

مجلس الدولة ينفي إصدار حكم يلزم الأزهر بتنقيح" البخاري"

مجلس الدولة ينفى إصدار حكم يلزم الأزهر بتنقيح "البخاري"

انتقام إثيوبي.. سد جديد على نهر النيل يهدد مصر

إثيوبيا تفتتح سدا جديدا عند منبع نهر النيل

تونس

تفاصيل جديدة عن «انتحارية» تونس

محمود الخطيب

"القلعة الحمراء" تحتفل بـ"ميلاد الخطيب"

محاكمة

المشدد من 10 إلى 5 سنوات للمتهمين بـ"خلية الزيتون"

شاهد.. طفلة أيرلندية تقلد "صلاح" احتفالاً بـ"الهالوين"

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

منار شديد

أخبار متعلقة
#

طفلة أيرلندية تفاجئ محمد صلاح بهذا الأمر

#

صلاح ينشر صورة حزينة .. والجماهير: عُد لنا قويًا

#

تعليق ناري من أسطورة ليفربول على "أنانية" مانيه وصلاح

#

اتصلت بصلاح فور أزمته مع اتحاد الكرة .. وهذا ما لاحظته بصوته

احتفلت طفلة مشجعة لنادى ليفربول بعيد «الهالوين» بتقليد محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول بعدما أصبح  النجم المصري معشوقًا لجماهير فريقة  كبار وصغار .

 ووفقًا لما نشرته صحيفة "ميرور "البريطانية فإن الطفلة الأيرلندية «ماديسون ماكجوان»، قررت الذهاب لشراء قميص صلاح في ليفربول، ووشعر  مستعار يشبه قصة شعر نجم الريدز.

وذكرت الصحيفة أن «ماديسون»، استخدمت بعض المستحضرات، من أجل تغميق بشرتها، لتواكب مظهر بشرة صلاح، بالإضافة إلى رسمها على وجهها لحية تشبه لحية صلاح.وذكرت والدة الطفلة الأيرلندية أن صلاح يعد هو النجم المفضل لطفلتها، وأنها أصبحت تتابع كرة القدم بشغف بسبب النجم المصري، الذي جعلها تتعلق بمتابعة مباريات ليفربول منذ انضمام الفرعون إلى صفوف الفريق في العام قبل الماضي.

وأضافت: "صلاح هو أفضل لاعب في العالم بالنسبة إلى طفلتي، ويأتي بعده الأرجنتيني ليونيل ميسي، هي دائمًا في شجار مع أصدقائها، لتشجيعهم لمانشستر يونايتد، وخلافها معهم لحبها لمحمد صلاح وتشجيعها لليفربول".

وقال تامي، الذي قام بتغيير شكل ماديسون لتواكب مظهر صلاح: "لقد تواصلت معي والدتها، وطلبت مني أن أقوم بتغيير مظهر مادسيون، لتكون قريبة من المظهر الخارجي لصلاح".

وأكمل: "لقد استغرق الأمر مني 25 دقيقة، وبعدها رأيت ماديسون وهي تظهر عليها علامات السعادة، بعدما أصبحت قريبة الشبه من صلاح، وخرجت من المنزل رفقة الكرة، ولم تعر أي اهتمام من كونها أصبحت مثل باقي الأولاد، على الرغم من كونها أنثى".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تلميذان يمزقان جسد زميلهما داخل مدرسة فى البحيرة
» سيدة للمحكمة: "زوجي يمارس الشذوذ مع الكلاب"
» ساويرس وصناع الخير يطلقان حملة "أولادنا في عنينا"
» بالفيديو.. الناظر يحذر من أمر خطير بالصيدليات
» «حمامة» تنقذ 200 جندي أمريكي.. هذه هى القصة
» عمة شادى حرب تبعث رسالة دعم له بمحبسه
» "بشار" يتخذ إجراءً حاسمًا بشأن الفارين من الجيش السوري
» صهيونى يصرخ فى العرب: «وين دباباتكم»
» وزير قطاع الأعمال: "أنا صنايعي شركات"
» خبير طيران يكشف مفاجأة عن سقوط الطائرة الإندونيسية المنكوبة
» معلومات مثيرة عن الفتاة التي فجرت نفسها بـ"تونس"

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:50 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس