بهاء الدين: 5 أسباب فى أزمات نقص السلع الغذائية

30 أكتوبر 2018 - 12:05 م

تناول زياد بهاء الدين، المحامى والخبير القانونى، ونائب رئيس مجلس الوزراء سابقا السؤال الذى أكد أن إجابته هى الفيصل فى معرفة الأزمة الاقتصادية الدائمة التى تتسبب فى انخفاض أو غياب المعروض من السلع الغذائية ومنها إحداث أزمة بين التجار ومعاناة للمواطنين.

وقال بهاء الدين خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "البطاطس وغيرها"، إن الأزمات تتكرر، بسبب عدم البحث عن الحقيقة لمواجهة القضية، مرددًا: "ما هى طبيعة الاقتصاد؟ وما أدوات الدولة فى إدارته؟ وهل الوسيلة المناسبة للحد من الارتفاع غير المبرر فى الأسعار هو السيطرة أم المنافسة؟".

وأشار الخبير القانونى إلى أن الدولة من جهة لا تملك حقيقة أدوات ضبط الأسواق والسيطرة على انفلات الأسعار بالوسائل التقليدية التى كانت فيما مضى تعتمد على التسعير الجبرى، والإنتاج ليس فى يد الدولة، والأسواق خرجت عن سيطرتها، والتعاملات ممكنة بوسائل ومن خلال قنوات بعيدة عن الرقابة والرصد مع ذلك فإن الاعتقاد السائد فى الشارع ولدى الكثير من الإعلاميين والبرلمانيين والمعلقين أن الدولة لا تزال قادرة على التحكم في الأسعار

وتابع أن الدولة ليست مستعدة لترك آليات السوق الحرة تعمل بكفاءة ولا فتح الباب للمنافسة ولدخول أطراف جديدة بما يحد من الاحتكارات القائمة وبالتالي من الارتفاعات غير المبررة فى الأسعار، لأن البيروقراطية والمصالح القائمة تمنع صغار المنتجين والموزعين على الحصول على التراخيص اللازمة وعلى التمويل والتسهيلات والمعلومات التى تتيح لهم منافسة الأوضاع الاحتكارية القائمة خاصة فى مجال توزيع المواد الغذائية وهذا يجعل الفلاح يبيع المحصول فى الأرض أحيانا بربع ثمن بيعه للمستهلك النهائى لأن سوق التوزيع واقعة تحت سيطرة احتكارات وبيروقراطية تحميها بالقصد أو دون.