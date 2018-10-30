بيان سعودى بشأن العثور على جثتى مواطنيها في أمريكا

30 أكتوبر 2018 - 12:10 م

أصدرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في نيويورك بياناً بشأن العثور على جثتين لسعوديتين في نهر هدسون بنيويورك.

وقالت القنصلية في البيان إنها تتابع الحادثة للوقوف على الحقائق.

وجاء في البيان الذي نشرته القنصلية على حسابها على موقع "تويتر": "القنصلية العامة للمملكة في نيويورك تؤكد أنها والجهات المعنية في كل من السلطات المحلية، ووزارة الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن- يقومون بمتابعة مستمرة ومتواصلة للوقوف على الحقائق".

ولفتت إلى أنه لم يصدر حتى الآن تقرير الطب الشرعي الموضح لسبب الوفاة، والقضية لا تزال قيد التحقيق.

وأشارت إلى أن القنصلية "قامت على الفور بتعيين محامٍ من قبلها لمتابعة المسار القانوني للقضية، وستقوم بإيضاح أهم المستجدات فور ورودها".

تجدر الإشارة إلى أن الجثتين لشقيقتين 16 و22 عامًا، تم العثور عليهما ملتصقتين سويا بشريط لاصق عند منطقة الخصر والقدم.