تكريم وزيري "الشباب والسياحة" بالدورة الثالثة لمهرجان المرأة العربية

30 أكتوبر 2018 - 12:11 م

تقدمت الدكتورة آمال إبراهيم، رئيس مهرجان المرأة العربية للإبداع والتميز، بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لدعمهم لمهرجان المرأة العربية لدورته الثالثة، موضحةً أنه سيتم تكريم الدكتورة إيناس عبد الدايم، كأفضل نموذج مثالي للمرأة المصرية وقدوة يحتذى بها، كما سيتم تكريم الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب، كأفضل قدوة شابة يمكن للشاب المصري أن يحتذي بها.

وأضافت أن المهرجان يشمل العديد من المسابقات والتي علي رأسها مسابقة "مصر في عيون عربية" والتي تتضمن المنافسة بين أكثر من 20 مصور، علي لقب افضل صورة في الاماكن السياحية والأثرية، مشيرةً إلى أن هذه المسابقة تتم تحت إشراف فادي طاهر مؤسس شركة أيكون ميديا، والتي تعتبر رائدة مجال الأفلام التسجيلية.

وأشارت رئيس المهرجان، إلى أنه سيتضمن الاحتفال بيوم التسامح العالمي، وقفة عند سفح الأهرامات بدعم من الناقور العالمي للاستثمار، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية، بمشاركة أكثر من 15 دولة عربية، مؤكدةً ان المهرجان يضم العديد من الشخصيات السياسية والثقافية والرياضية وأعضاء مجلس النواب.