بسبب الطابور.. طالب يضرب مدرسًا علقة موت

30 أكتوبر 2018 - 12:17 م

حرر معلم بمدرسة الثانوية التجارية بنين بكوم حمادة، بلاغًا ضد طالب بتهمة بالتعدي عليه في طابور الصباح.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من ياسر ع إ 48 سنة مُدرس بالمدرسة الثانوية التجارية بنين بكوم حمادة، ومقيم بذات المدينة بقيام أحمد ع إ 18 سنة بالصف الثالث بالمدرسة ومقيم قرية دمتيوه بدائرة المركز، بالتعدي عليه بالسب والضرب دون حدوث إصابات بسبب قيامه بتعنيف الطالب المذكور لعدم التزامه بالطابور الصباحي بالمدرسة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.