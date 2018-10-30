أردوغان: هناك مسرحية لإنقاذ شخص ما بقضية "خاشقجى"

30 أكتوبر 2018 - 12:19 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك "مسرحية تُلعب" في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، من أجل إنقاذ شخص ما.

وكشف أردوغان خلال رده على تساؤلات صحفيين، عقب لقاء لحزب العدالة والتنمية، أنه قام بإبلاغ زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا بـ"تفاصيل حول جريمة خاشقجي لم يكونوا يعرفونها من قبل"، مضيفًا أنه "لا داعي لوضع عراقيل غير منطقية في قضية اغتيال جمال خاشقجي".

يذكر أن الصحفي جمال خاشقجي قتل داخل قنصلية بلاده، في اسطنبول، مطلع الشهر الجاري.

وتعددت الرواية السعودية حول القضية، والتي بدأت بالنفي، ثم الاعتراف بمقتله، لكن ذلك كان جراء شجار مع الفريق المفاوض، بحسب الرواية السعودية.

وفى منتدى الاستثمار السعودي أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقتل خاشقجي، ووصفه بأنه "مؤلم جدًا".