اشتباكات بالأيدي فى "عمومية اتحاد الكرة"

30 أكتوبر 2018 - 12:42 م

حدثت اشتباكات بالأيدي أثناء انتخابات الجمعية العمومية باتحاد الكرة منذ قليل، اعتراضا على تجاهل أندية الصعيد .

وأدي الاشتباك الي أن مندوب نادي الطيران هاجم محمد أبو الوفا عضو الجبلاية، ليرد مندوب سوهاج بضربه بالأيدي .

وشهدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خناقة عنيفة بين محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وزملائه في المجلس، وذلك داخل قاعة مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية .

سبب الخناقة يرجع إلى اعتراض أبو الوفا، على تخصيص الكراسي الخلفية في القاعة لأندية الصعيد، ما أثار حالة من الغضب بين الأندية، ومن المعروف أن أبو الوفا ،ينتمي لأندية الصعيد .

ومن أهم ما تشهده عمومية الجبلاية اليوم، إجراء انتخابات تكميلية لاختيار عضوين بدلاً من حازم وسحر الهوارى، ويتنافس 4 مرشحين فى انتخابات اتحاد الكرة منهم 2 على مقعد الرجل وهما أحمد شوبير نجم الأهلى والمنتخب السابق، وعاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة، فيما يخوض السباق الانتخابى على مقعد المرأة كل من دينا الرفاعى وشيماء منصور .