اشتباكات بالأيدي فى "عمومية اتحاد الكرة"

عمرو محمد-متابعات
حدثت اشتباكات بالأيدي أثناء انتخابات الجمعية العمومية باتحاد الكرة منذ قليل، اعتراضا على تجاهل أندية الصعيد .
وأدي الاشتباك الي أن مندوب نادي الطيران هاجم محمد أبو الوفا عضو الجبلاية، ليرد مندوب سوهاج بضربه بالأيدي .
وشهدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خناقة عنيفة بين محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وزملائه في المجلس، وذلك داخل قاعة مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية .
سبب الخناقة يرجع إلى اعتراض أبو الوفا، على تخصيص الكراسي الخلفية في القاعة لأندية الصعيد، ما أثار حالة من الغضب بين الأندية، ومن المعروف أن أبو الوفا ،ينتمي لأندية الصعيد .
ومن أهم ما تشهده عمومية الجبلاية اليوم، إجراء انتخابات تكميلية لاختيار عضوين بدلاً من حازم وسحر الهوارى، ويتنافس 4 مرشحين فى انتخابات اتحاد الكرة منهم 2 على مقعد الرجل وهما أحمد شوبير نجم الأهلى والمنتخب السابق، وعاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة، فيما يخوض السباق الانتخابى على مقعد المرأة كل من دينا الرفاعى وشيماء منصور .
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