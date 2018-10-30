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اشتباكات بالأيدي فى "عمومية اتحاد الكرة"

الرياضة

الكرة
الكرة

عمرو محمد-متابعات

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حدثت اشتباكات بالأيدي أثناء انتخابات الجمعية العمومية باتحاد الكرة منذ قليل،  اعتراضا على تجاهل أندية الصعيد .

وأدي الاشتباك الي أن مندوب نادي الطيران هاجم محمد أبو الوفا عضو الجبلاية، ليرد مندوب سوهاج بضربه بالأيدي .

وشهدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خناقة عنيفة بين محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وزملائه في المجلس، وذلك داخل قاعة مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية .

سبب الخناقة يرجع إلى اعتراض أبو الوفا، على تخصيص الكراسي الخلفية في القاعة لأندية الصعيد، ما أثار حالة من الغضب بين الأندية، ومن المعروف أن أبو الوفا ،ينتمي لأندية الصعيد .

ومن أهم ما تشهده عمومية الجبلاية اليوم، إجراء انتخابات تكميلية لاختيار عضوين بدلاً من حازم وسحر الهوارى، ويتنافس 4 مرشحين فى انتخابات اتحاد الكرة منهم 2 على مقعد الرجل وهما أحمد شوبير نجم الأهلى والمنتخب السابق، وعاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة، فيما يخوض السباق الانتخابى على مقعد المرأة كل من دينا الرفاعى وشيماء منصور .


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