الحركة الإسلامية توافق على ضم الشيوعيين لأهل القبلة

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الحركة الإسلامية توافق علي ضم الشيوعيين لأهل القبلة
الحركة الإسلامية توافق علي ضم الشيوعيين لأهل القبلة

عبد القادر وحيد

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الحركة الإسلامية

الشيوعيين

أهل القبلة

قال عباس الخضر مسئول "أهل القبلة" بالحركة الإسلامية بولاية الخرطوم إنه يوجد لدينا اهتمام بكل السياسيين وهم موجودون في أهل القبلة حتى الشيوعيين لو دايرين.

وأكّد الخضر استعدادهم لإجراء حوار مع حزبي البعث والشيوعي، مضيفًا: ما عندنا قشة مرة والشيوعيين يصلون ويصومون ويتزوجون على طريقتنا، وهم جزء من أهل القبلة ولا نعتبرهم كفارا ومن قال غير ذلك فقد أخطأ، بحسب السودان اليوم.

وكانت الحركة الإسلامية قد أعلنت لأول مرة رفضها لتكفير الشيوعيين، وأكّدت استعدادها لضم الحزب الشيوعي لـ"أهل القبلة"، وراهنت في الوقت ذاته على مقدرتها على توحيد أهل القبلة.

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