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موظفة تتهم عاملًا بالتحرش بها في وسط البلد

قضايا وحوادث

التحرش
التحرش

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حريق كشك

قررت نيابة السيدة زينب، حجز عامل 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامه بالتحرش بموظفة أثناء سيرها بمنطقة وسط البلد.

وأكدت المجني عليها بأقوالها أمام النيابة، أنها فوجئت أثناء سيرها بشارع نوبار بالقرب من وزارة العدل في طريقها إلى منزلها بأحد الأشخاص يقوم بالتحرش بها وحاول لمس أجزاء من جسدها، فقامت بالاستغاثة بالأهالي الذين تمكنوا من ضبطه وإبلاغ الشرطة، واقتياده للقسم.

وأوضحت أنها تعمل موظفة بفندق شهير بشرم الشيخ، وكانت في إجازة بالقاهرة، وبمواجهة المتهم "م.س" عامل، بأقوال المجني عليها أنكر الواقعة، وأكد أنه لمسها بدون عمد، مضيفا أنه حضر للقاهرة للبحث عن فرصة عمل.


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