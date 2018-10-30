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مفتى الجمهورية السابق يطالب بمنع حفلة للمثليين

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مفتي الجمهورية يطالب بمنع حفلة للمثليين
مفتي الجمهورية يطالب بمنع حفلة للمثليين

عبد القادر وحيد- متابعات

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لبنان

بيروت

معاقبة

حفلة

رشيد قباني

طالب الشيخ محمد رشيد قباني، مفتي لبنان السابق، بمنع سهرة جنسية مثلية للتعرّف إلى الشريك، والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء في بيروت.

وفي نداء وجهه إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ورئاسة وإدارة الجامعة الأميركية في لبنان، طالب بـ"منع" سهرة جنسية مثلية للتعرّف إلى الشريك"، التي ينظّمها نادي الجنس في الجامعة الأمريكية في بيروت، عند السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء في "مدام أوم حمرا".

وطالب قباني بإغلاق المكان والقبض على رؤوس منظّمي السهرة ومعاقبة المسئول في وزارة الداخلية الذي وافق على الترخيص بإقامة هذه السهرة.

واعتبر المفتي أن موضوع السهرة مفضوح وهو عار على لبنان واللبنانيين، وينذر بدمار إلهي للبنان.


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