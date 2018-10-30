  • الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:42 م
بحث متقدم
غارمات

لأول مرة.. سجون مصر بلا غارمين

فاروق

ماذا قال «عبدالخالق فاروق» بعد إخلاء سبيله؟

عكاشة

مفاجأة..«عكاشة» يقدم استقالة للتليفزيون

الأمن الأمريكى

الدنمارك تتهم إيران بالتخطيط لعمليات اغتيال

البرلمان التركي يرفض منح أردوغان هذا "اللقب"

البرلمان التركي يرفض منح أردوغان هذا "اللقب"

الحركة الإسلامية توافق علي ضم الشيوعيين لأهل القبلة

الحركة الإسلامية توافق على ضم الشيوعيين لأهل القبلة

الجارديان: أردوغان يمتلك الكثير لإحراج "بن سلمان"

الجارديان: أردوغان يمتلك الكثير لإحراج "بن سلمان"

السيسي

«السيسي» بجوار «السبسي» في مجموعة العشرين

ابو ريدة

"إنتوا فاشلين".. تشعل "خناقة" بين "عريبى" و"أبو ريدة"

مجلس الدولة ينفي إصدار حكم يلزم الأزهر بتنقيح" البخاري"

مجلس الدولة ينفى إصدار حكم يلزم الأزهر بتنقيح "البخاري"

البرلمان التركي يرفض منح أردوغان هذا "اللقب"

عرب وعالم

البرلمان التركي يرفض منح أردوغان هذا "اللقب"
البرلمان التركي يرفض منح أردوغان هذا "اللقب"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

لهذا السبب.. خطيبة "خاشقجي" تشكر أردوغان

#

أردوغان: خاشقجي قتل بشكل وحشي

#

«أردوغان»: النظام الدولي يتصدع

#

«أردوغان»: لن نخرج من سوريا إلا في هذه الحالة

أردوغان

البرلمان التركي

مشروع قانون

لقب الغازي

قال الصحفي التركي والمحلل السياسي محمد جانبكلي، إن البرلمان التركي رفض في مطلع العام الجاري مشروع قانون تقدم به حزب العدالة والتنمية، لمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقب "الغازي".

وأضاف جانبكلي على حسابه على تويتر: "معلومة بمناسبة عيد تأسيس الجمهورية التركية، على يد الغازي أتاتورك أنه منذ تأسيس تركيا الحديثة، لم يحمل لقب "الغازي" سوى أتاتورك".

وأوضح أن تركيا تمنح اللقب إلى قادة الغزوات الذين يضحون ويصابون من أجل الوطن، منوها بأنه في مطلع 2018 قدّم حزب العدالة مشروع قانون إلى البرلمان، لمنح أردوغان اللقب لكن فشلت المحاولة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمير «هاري» يحقق حلم فتاة نيوزيلندية
» مقتل 8 إسرائيليين في انفجار مركبتين
» مفتى الجمهورية السابق يطالب بمنع حفلة للمثليين
» «الأهلي» في صدارة الأندية الأفريقية وهذا ترتيب «الزمالك»
» الأرض تخسر 60% من حيواناتها البرية خلال 44 عامًا
» نهاية علاج السرطان بـ"الكيماوي"
» فى ولاية «إندونيسيا».. جلد شاب وفتاة لهذا السبب
» مأساة كروية تهز البرازيل.. مقتل نجم ساو باولو والتمثيل بجثته
» خبير عالمى فى جراحة العمود الفقرى بمستشفى المنصورة العسكرى
» عامل يتزوج فتاة اعتدى عليها جنسيًا.. والنيابة تخلى سبيله
» شاهد.. طفلة أيرلندية تقلد "صلاح" احتفالاً بـ"الهالوين"

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • مغرب

    05:13 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس