البرلمان التركي يرفض منح أردوغان هذا "اللقب"

30 أكتوبر 2018 - 02:47 م

قال الصحفي التركي والمحلل السياسي محمد جانبكلي، إن البرلمان التركي رفض في مطلع العام الجاري مشروع قانون تقدم به حزب العدالة والتنمية، لمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقب "الغازي".

وأضاف جانبكلي على حسابه على تويتر: "معلومة بمناسبة عيد تأسيس الجمهورية التركية، على يد الغازي أتاتورك أنه منذ تأسيس تركيا الحديثة، لم يحمل لقب "الغازي" سوى أتاتورك".

وأوضح أن تركيا تمنح اللقب إلى قادة الغزوات الذين يضحون ويصابون من أجل الوطن، منوها بأنه في مطلع 2018 قدّم حزب العدالة مشروع قانون إلى البرلمان، لمنح أردوغان اللقب لكن فشلت المحاولة.