رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل نظيره الفلسطيني

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التقى اليوم المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى بمكتبه بدار القضاء العالي رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة للقاء القيادات القضائية.

وقد تبادل الطرفان وجهتي النظر فى التعاون القضائي بين البلدين وطلب رئيس مجلس القضاء الفلسطيني الموافقة على تدريب عدد من القضاة في المحاكم المصرية ومركز الدراسات القضائية حسب برنامج تدريبي يتم الاتفاق علية بين الطرفين.

وشرح النظام القضائي الفلسطيني، وقد رحب المستشار مجدي أبو العلا بالطلب الفلسطيني واتفقا على تبادل المكاتبات والزيارات فى هذا الشأن وشرح رئيس مجلس القضاء المصرى نظام العمل القضائي المدى ومدى إصرار القضاء المصرى على تحقيق العدالة الناجزة لشعب مصر العظيم فى ظل قيادته الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتبادل الرئيسان درع مجلس القضاء الأعلى المصري وكذلك الفلسطيني.

وحضر اللقاء المستشار يحيي خليفة أمين عام مجلس القضاء الأعلى والمستشارين محمد رضا حسين وأحمد أبو زيد نائبي رئيس محكمة النقض ومسئولي العلاقات العامة والدولية بالمحكمة.

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