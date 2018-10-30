الدنمارك تتهم إيران بالتخطيط لعمليات اغتيال

30 أكتوبر 2018 - 03:24 م

رجحت أجهزة الأمن الدنماركية، الثلاثاء، أن تكون المخابرات الإيرانية، قد حاولت الاعتداء على أفراد في العاصمة كوبنهاجن.

وقال مدير جهاز الأمن الدنماركي، فين بورك أندرسن، في مؤتمر صحفي، إن الهجوم استهدف زعيم فرع دنماركي من حركة النضال العربي لتحرير الأحواز.

وأوضح أن قوات الأمن الدنماركية، اعتقلت مواطنًا نرويجيًا من أصول إيرانية في 21 أكتوبر الجاري، يعتقد أنه على صلة بتدبير هجوم محتمل، وفق ما نقلت رويترز.

وبدورها، أكدت الشرطة النرويجية، أنها تتعاون مع الدنمارك في التحقيقات بشأن هجمات محتملة.

وعلّق وزير الخارجية الدنماركي مارتن ليدجارد، على تقرير أجهزة الأمن قائلا، إن بلاده تناقش مع الدول الأوروبية سبل اتخاذ إجراءات إضافية ردًا على مخطط الهجوم الإيراني، مضيفا "سنرد على المحاولة الإيرانية".