ماذا قال «عبدالخالق فاروق» بعد إخلاء سبيله؟

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وكالات

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إخلاء سبيل توفيق عكاشة

أدان الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، القبض عليه على خلفية انتقاده السياسات الاقتصادية للحكومة في كتاب تحت الطبع تمت مصادرته.

يأتي ذلك في أول رد فعل له بعد صدور قرار بإخلاء سبيله، بعد أكثر من أسبوع على إلقاء القبض عليه لاستجوابه بتهمة نشر أخبار كاذبة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن فاروق اليوم، إن محكمة استئناف بمجمع محاكم جنوب القاهرة أمرت أمس بإخلاء سبيله وصاحب المطبعة بضمان محل إقامتهما.

وأضاف أنهما نقلا بعد ذلك إلى قسم للشرطة ومن هناك أخلي سبيلهما في نفس اليوم.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على فاروق يوم 21 أكتوبر الجاري، الأمر الذي اعتبره عليه يأتي "في إطار حملة على حرية الفكر والتعبير، وبالمخالفة للقوانين المصرية".

وكان الأمن صادر نسخ كتاب من تأليفه بعنوان "هل مصر بلد فقير حقًا؟"، والذي تضمن انتقادات للسياسات الاقتصادية للحكومة أثناء طبعه.


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