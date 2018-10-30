"مدبولي" محذرًا محتكري الخضراوات: الدولة لن تسكت

30 أكتوبر 2018 - 05:28 م

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحذيرًا لمحتكري بعض السلع من الخضراوات، وقال إن الدولة "لن تسكت" أمام هذه النوعية من الممارسات الاحتكارية الخاطئة، وستتدخل وفق آليات محددة لتوفير السلع.







وأشار "مدبولي"، في تصريحات له، إلى أنه رغم التزام الدولة بحرية تداول السلع، ستنسق الحكومة مع وزيري التموين والزراعة؛ لتحديد أنواع السلع التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر.





وأوضح "الفترات البينية التي تمر بها السلع بين موسم الحصاد وبدء الزراعة مرة أخرى، تشهد استغلالا من بعض التجار".





وأضاف "سنتخذ إجراءات احترازية واستباقية لعدم تكرار ذلك مستقبلًا".













