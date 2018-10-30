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ضبط طن "هياكل دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي

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التموين: ضبط "35 طنًا مفروم هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى"
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التموين

ضبط

دواجن

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، طنًا من هياكل الدواجن غير الصالحة للاستخدام الآدمى بمجزر بقليوب، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد خالد المحمدى، رئيس مباحث التموين؛ يفيد بضبط "جمال.م.د"، 58 سنة، صاحب مجزر للدواجن بدائرة مركز شرطة قليوب "بدون ترخيص"، لقيامه بتجميع وتخزين الدواجن وأجزائها "هياكل، أجنحة" فاسدة، وبحوزته كمية من الدواجن وأجزائها وزنت نحو طن جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، 2 ختم لتغيير تواريخ الصلاحية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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