طلب عاجل من الأمم المتحدة للسعودية بشأن خاشقجي

30 أكتوبر 2018 - 05:54 م

دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى إشراك خبراء دوليين في التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

كما حثت "باشيليت"، السلطات السعودية، على الكشف عن مكان وجود جثة خاشقجي، مشيرة إلى أن عملية التشريح تعتبر أحد العناصر الأساسية للتحقيق في هذه "الجريمة الفظيعة الصادمة".

يذكر أن النائب العام السعودي سعود المعجب، زار قنصلية بلاده في إسطنبول اليوم، للتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، "دخل المعجب والوفد الذي يرافقه قنصلية بلاده في الساعة 12:05 بالتوقيت المحلي لتركيا، وبقي فيها قرابة ساعة ونصف.

وكانت الأناضول، أعلنت أمس عقد لقاء بين النائب العام السعودي سعود المعجب ونظيره بمدينة إسطنبول التركية، عرفان فيدان، في القصر العدلي للمدينة، في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده يوم 2 أكتوبر الجاري.

وذكرت أن النائب العام السعودي غادر القصر العدلي بمدينة إسطنبول عقب اجتماعه مع فيدان لمدة ساعة و15 دقيقة، كما عقد الطرفين لقاء ثانيا اليوم الثلاثاء في القصر العدلي التركي.

وأعلن النائب العام السعودي، منذ أسبوعين، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.



