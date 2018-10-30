  • الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر06:40 م
بحث متقدم
الملك سلمان

قرارات جديدة للحكومة السعودية.. تعرف عليها

محمد صلاح

محمد صلاح يستعين بـ«عادل إمام» للسخرية من أخباره

أردوغان

أردوغان يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل خاشقجي

حريق كهرباء مطروح

"الحكومة" تجيب.. هل حريق كهرباء مطروح عمل إرهابي؟

الأمم المتحدة

طلب عاجل من الأمم المتحدة للسعودية بشأن خاشقجي

أرشيفية

انتشار «الإيدز» بين قوات «الأسد» في سوريا

مصطفي مدبولي

"مدبولي" محذرًا محتكري الخضراوات: الدولة لن تسكت

الأهرام

لأول مرة.. "الآثار" تكشف سر بناء الأهرام

أرشيفية

10معلومات عن «سد رب» الذي افتتحته إثيوبيا

فاروق

ماذا قال «عبدالخالق فاروق» بعد إخلاء سبيله؟

طلب عاجل من الأمم المتحدة للسعودية بشأن خاشقجي

عرب وعالم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

«ماكرون» يهاجم المطالبين بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية

#

مقتل 170 وتشريد 570 ألف بـ"الحُديدة" اليمنية

#

الأمم المتحدة: نريد فهم حقيقة ما جرى لـ"خاشقجي"

#

رسالة مؤثرة من "أنجلينا جولي" بين أنقاض الموصل

السعودية

تركيا

الأمم المتحدة

خاشقجي

دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى إشراك خبراء دوليين في التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

كما حثت "باشيليت"، السلطات السعودية، على الكشف عن مكان وجود جثة خاشقجي، مشيرة إلى أن عملية التشريح تعتبر أحد العناصر الأساسية للتحقيق في هذه "الجريمة الفظيعة الصادمة".

يذكر أن النائب العام السعودي سعود المعجب، زار قنصلية بلاده في إسطنبول اليوم، للتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، "دخل المعجب والوفد الذي يرافقه قنصلية بلاده في الساعة 12:05 بالتوقيت المحلي لتركيا، وبقي فيها قرابة ساعة ونصف.

وكانت الأناضول، أعلنت أمس عقد لقاء بين النائب العام السعودي سعود المعجب ونظيره بمدينة إسطنبول التركية، عرفان فيدان، في القصر العدلي للمدينة، في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده يوم 2 أكتوبر الجاري.

وذكرت أن النائب العام السعودي غادر القصر العدلي بمدينة إسطنبول عقب اجتماعه مع فيدان لمدة ساعة و15 دقيقة، كما عقد الطرفين لقاء ثانيا اليوم الثلاثاء في القصر العدلي التركي.

وأعلن النائب العام السعودي، منذ أسبوعين، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمن العام يضبط 21 هاربًا من أحكام قضائية
» تجديد حبس نجلة القرضاوي وآخرين لتمويلهم الإرهاب
» السفير البريطاني: الأزهر يحظى بمصداقية كبيرة في بلادنا
» الحبس 3 سنوات لمتهمين في قضية أطفال المريوطية
» "برزنتيشن" تعلن التفاصيل الخاصة برحلات الجماهير لتونس
» غدًا معارضة "الزيات" على حبسه بإهانة القضاء
» ارتفاع عالمي في أسعار الذهب
» سولاري: "ضرورة تغيير الوضع الراهن بعد كارثة الكلاسيكو"
» القبض علي تاجر هيروين أمام حى العمرانية
» أردوغان يفتتح أكبر مطار في العالم
» رسميًا.. فوز «شوبير» و«الرفاعي» بانتخابات اتحاد الكرة

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عشاء

    06:43 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس