تجديد حبس 3 من موظفي مستشفى المطرية

30 أكتوبر 2018 - 05:55 م

جددت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس 3 من موظفي مستشفى المطرية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الإهمال المؤدي إلى وفاة الطبيبة سارة أبو بكر داخل حمام سكن الطبيبات في المستشفى بسبب الصعق بالكهرباء.

وضمت قائمة المتهمين أخصائيًا ماليًا بالمستشفى، ومديرًا عامًا بالإدارة الهندسية بمستشفى المطرية التعليمي، وموظفًا بشئون مقر المستشفى.

وكانت النيابة استمعت لأقوال 3 من زملاء الطبيبة المتوفاة الذين أكدوا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل الحمام بعد تعرضها للصعق بالكهرباء.



