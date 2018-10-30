» ارتفاع عالمي في أسعار الذهب

30 أكتوبر 2018 - 06:00 م

توقع بنك "جولدمان ساكس" اليوم، الثلاثاء، ارتفاع سعر أوقية الذهب إلى 1350 دولارًا خلال الـ12 شهرًا المقبلة، مقابل 1223 دولارًا في تعاملات اليوم، الثلاثاء.

وقال "جولدمان ساكس"، إن أسعار الذهب ستستفيد من انخفاض الأسهم وقلق المستثمرين من احتمال عودة الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وقال المحللان بالبنك ميخائيل سبوغيز، وجيفري كوري، في مذكرة بحثية، الثلاثاء، إن ارتفاع أسعار الذهب مؤخرا، حدث على خلفية عمليات البيع في الأسواق والارتفاع الحاد في التقلبات"، وفقا لما أوردته وكالة بلومبيرغ.

وأبقى "جولدمان ساكس" على توقعاته لـ الثلاثة والستة الأشهر المقبلة عند 1250 دولارًا و1300 دولار للأوقية، لكنه "يرى المخاطر تتزايد عندما يبدأ نمو اقتصاد الولايات المتحدة بالتباطؤ".

وأشار البنك إلى عوامل إيجابية أخرى بشأن الذهب. لافتا إلى احتمالات شراء البنك المركزي الأمريكي للأوراق المالية وارتفاع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، وارتفاع الطلب على المعدن في الأسواق الناشئة.

وحذر البنك من احتمال حدوث بعض الرياح المعاكسة في المدى القصير، المتعلقة بتقلب عملات الأسواق الناشئة وخاصة اليوان الصيني.

وفي العام المقبل، توقع الاقتصاديون في "غولدمان ساكس"، تباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 2.6 بالمائة من 2.9 في المئة، وارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 2.5 في المئة.



