انتشار «الإيدز» بين قوات «الأسد» في سوريا

30 أكتوبر 2018 - 06:02 م

قال المحلل العسكري العميد ركن أحمد رحال، إن فيروس نقص المناعة المكتسبة «الإيدز»، انتشر بين القوات الأمنية التابعة للرئيس السوري بشار الأسد، بسبب ما وصفه بانتشار «نكاح المتعة»، بدير الزور.

وأضاف «رحال» علي حسابه علي موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «الإيدز يفتك بميليشيات الأسد بدير الزور بعد انتشار ظاهرة زواج المتعة وبعد الاختلاط مع الميليشيات الشيعية الأفغانية التابعة لإيران"، حسب قوله.

وأوضح أن الأعداد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً وفق معلومات مسربة من داخل النظام وتزايدت للضعف منذ نهاية عام 2017 ، وهي مرشحة للزيادة أكثر.