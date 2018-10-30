» "برزنتيشن" تعلن التفاصيل الخاصة برحلات الجماهير لتونس

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تونس

نهائي دورى ابطال افريقيا

إعلام المصريين

أعلنت شركة برزنتيشن سبورت راعى الكرة المصرية، والشريك التسويقي للنادي الأهلي، التفاصيل الخاصة برحلات جماهير القلعة الحمراء إلى تونس لدعم ومؤازرة الفريق في النهائي التاريخي لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال أمام فريق الترجي التونسي بملعب رادس والمقرر إقامتها يوم 9 نوفمبر 2018.

وقررت الشركة تخليد أسماء عدد من أساطير النادي الأهلي في رحلات جماهيره إلى تونس، حيث قسمت الرحلة إلى 5 مجموعات، حملت أسماء الأساطير الخالدة للقلعة الحمراء وهم، صالح سليم ومحمد عبده صالح الوحش وثابت البطل وصفوت عبد الحليم ومحمد عبد الوهاب.

وحرصت الشركة على توضيح كيفية إنهاء إجراءات السفر إلى تونس لمساندة الأهلي في اللقاء المرتقب، في حين بذلت الشركة مجهودات كبيرة من أجل الوصول للصيغة النهائية وتوفير كل سبل الدعم والراحة والمساندة لكل جماهير النادي الأهلي.

وأكدت برزنتيشن سبورت أن شعار الشركة "جمهور الكورة.. حياتنا"، وبعد الوقوف على كل الاتفاقات والإجراءات المتعلقة بهذا الحدث الكبير أعلنت الشركة عن التفاصيل الخاصة بالرحلة وهى كالتالي:

أولاً: سيتم تقسيم الجماهير إلى خمس مجموعات وبيانهم كالتالى:

1- مجموعة الكابتن صالح سليم.

2- مجموعة الكابتن محمد عبده صالح الوحش.

3- مجموعة الكابتن ثابت البطل.

4- مجموعة الكابتن صفوت عبد الحليم.

5- مجموعة الكابتن محمد عبد الوهاب.

ثانيًا: يتم التواصل لجمهور النادى الأهلى من خلال الـWhatsapp على أحد الأرقام التالية:

01099255220 – 01099255322 – 01099255440 – 01099255445 – 01099255433  بالإضافة إلى الرقم الخاص بأعضاء الجمعية العمومية للنادى الأهلى وهو 01099255822

ويتم التواصل من خلال الأرقام المذكورة عاليه من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً

ثالثا.. إرسال صورة ضوئية (Scan ) من جواز السفر (ساري لمدة 6 أشهر على الأقل) من خلال الـ Whatsapp وإرسال رقم التليفون للتواصل عليه.

رابعًا.. السفر سيكون بمشيئة الله يوم الجمعة الموافق 9/11/2018 صباحًا والعودة بعد المباراة مباشرة.

خامسا.. تكلفة الرحلة 6980 جنيهًا وتشمل الآتى

1- تذكرة الطيران (القاهرة / تونس / القاهرة)

2- الانتقالات الداخلية بدولة تونس (من خلال أتوبيسات) من مطار تونس إلى الملعب والعودة.

3- وجبة غذائية

4- تذكرة المباراة

سادسا: بالنسبة للتأشيرات شركة بريزنتيشن سوف تقوم بتسهيل إجراءات حصولك على التأشيرة وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع جميع الجهات المختصة، على أن يقوم الجمهور الراغب في السفر بالتوجه إلى السفارة لاستخراج التأشيرة بنفسه بأصل جواز السفر وصورتين شخصيتين وسداد الرسوم المقررة للسفارة.



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