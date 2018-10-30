» السفير البريطاني: الأزهر يحظى بمصداقية كبيرة في بلادنا

30 أكتوبر 2018 - 06:04 م

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، السفير، جيفرى آدامز، سفير بريطانيا الجديد بالقاهرة.

وهنأ "الطيب"، السفير البريطاني بمناسبة بدء مهمته الدبلوماسية، خلفًا للسفير السابق، جون كاسن، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في عمله بمصر.

وأوضح أن الأزهر الشريف يحرص على الانفتاح والحوار مع الغرب، ويعمل على مد جسور التعاون والتفاهم بين أتباع مختلف الثقافات والأديان، من خلال عقد العديد من الندوات والمنتديات الدولية التي ترسخ السلام العالمي، مؤكدًا أن تجربة "منتدى شباب صناع السلام"، الذي عقد خلال شهر يوليو الماضي، في العاصمة البريطانية لندن، كان لها أثر كبير في رفع وعي الشباب المشارك بأهمية صنع السلام حول العالم وتعميق رؤيتهم لمفاهيم التعايش السلمي والاندماج الإيجابي وقبول الآخر.

من جانبه، قال سفير بريطانيا بالقاهرة إن مؤسسة الأزهر الشريف تحظى بمصداقية كبيرة في بريطانيا، لافتًا إلى أنه لا توجد مؤسسة إسلامية في العالم تحتل نفس مكانة الأزهر، لذا تحرص السفارة البريطانية بالقاهرة على استمرار وتوسيع الشراكة بين الأزهر وبريطانيا في مختلف المجالات الثقافية والدينية والعلمية.



