محمد صلاح يستعين بـ«عادل إمام» للسخرية من أخباره

30 أكتوبر 2018 - 06:09 م

سخر نجم منتخب مصر المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من الأخبار المثارة حوله في الفترة الأخيرة.

ونشر "صلاح"، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إحدى الصور المشهورة للفنان عادل إمام معلقًا عليها "حالي وأنا بشوف الأخبار دلوقتي".

ويستعد محمد صلاح برفقة فريقه ليفربول لمواجهة أرسنال، في إطار الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

حالي وانا بشوف الاخبار دلوقتي ?? pic.twitter.com/fbzk5yK399 — Mohamed Salah (@MoSalah) 30 أكتوبر 2018



