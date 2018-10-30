» تجديد حبس نجلة القرضاوي وآخرين لتمويلهم الإرهاب

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الإرهاب

تمويل

الإخوان

الجنايات

القرضاوى

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد، اليوم، الثلاثاء، تجديد حبس علا القرضاوى ابنة يوسف القرضاوى وزوجها حسام الدين على و15 آخرين، فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ويواجه المتهمون ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولى قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان التى تدعو إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية.

كما يواجه المتهمون تهم التمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

يشار إلى أن حسام خلف زوج ابنة القرضاوى، والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية، سبق اتهامه فى قضية تحالف دعم الجماعة، وكان عضوا بحزب بالهيئة العليا لحزب الوسط، وصدر قرارا بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات فى شهر مارس من العام الماضى.

وكانت الأجهزة الأمنية، ورد لها بلاغ يفيد انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقى القبض عليهما وعرضهما علي النيابة للتحقيق فى الواقعة.



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