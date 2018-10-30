"الحكومة" تجيب.. هل حريق كهرباء مطروح عمل إرهابي؟

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حريق كهرباء مطروح
حريق كهرباء مطروح

وكالات

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إرهاب

كهرباء

مطروح

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم الثلاثاء، حقيقة وقوف عمل إرهابي وراء حادث حريق محطة كهرباء مطروح، الذي وقع ظهر اليوم.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن انقطاع التيار ليس عملًا إرهابيًا، ولا توجد خسائر في الأرواح، مؤكدًا أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل عملها لعودة التيار الكهربائي إلى السلوم.

وأضاف "حمزة"، في تصريحات صحفية، أنه جارٍ استعادة التغذية الكهربائية لباقي المناطق في كلًا من مطروح والضبعة، وذلك بعد حدوث انهيار على عازل الاختراق للمحول 2 جهد 66/220 ك، بمحطة محولات مرسى مطروح، ما أدى إلى اشتعال حريق عليه.

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