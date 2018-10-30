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الحبس 3 سنوات لمتهمين في قضية أطفال المريوطية

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الجنح

أطفال المريوطية

قضت محكمة جنح الطالبية والعمرانية ، برئاسة المستشار محمد بحر، بالحبس ثلاث سنوات لمتهمين  وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما والحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه  للمتهم الثالث في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال المريوطية" .

كانت الأجهزة الأمنية، قد ضبطت مرتكبي واقعة العثور على 3 جثث لأطفال بالطريق العام داخل أكياس بلاستيكية في حالة تعفن، وبهم آثار حروق بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأحالت النيابة العامة، 3 متهمين بينهم سيدتان للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، وأسندت لهم ارتكاب جرائم الإهمال الذي تسبب في وفاة الأطفال، وعدم إبلاغ السلطات بواقعة وفاتهم وإلقاء الجثث دون دفنها بالطريقة الشرعية.



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