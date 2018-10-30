» الحبس 3 سنوات لمتهمين في قضية أطفال المريوطية

30 أكتوبر 2018 - 06:19 م

قضت محكمة جنح الطالبية والعمرانية ، برئاسة المستشار محمد بحر، بالحبس ثلاث سنوات لمتهمين وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما والحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه للمتهم الثالث في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال المريوطية" .

كانت الأجهزة الأمنية، قد ضبطت مرتكبي واقعة العثور على 3 جثث لأطفال بالطريق العام داخل أكياس بلاستيكية في حالة تعفن، وبهم آثار حروق بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأحالت النيابة العامة، 3 متهمين بينهم سيدتان للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، وأسندت لهم ارتكاب جرائم الإهمال الذي تسبب في وفاة الأطفال، وعدم إبلاغ السلطات بواقعة وفاتهم وإلقاء الجثث دون دفنها بالطريقة الشرعية.



