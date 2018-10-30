» غدًا معارضة "الزيات" على حبسه بإهانة القضاء

30 أكتوبر 2018 - 06:21 م

تنظر غدا الأربعاء الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة ، معارضة المحامي منتصر الزيات على حبسه 3 سنوات بقضية "إهانة القضاء".

كان دفاع منتصر الزيات قد قدَّم خطابًا لمحكمة النقض لتفسير الحكم الصادر ضد "الزيات" بعدم جواز نظر الطعن بقضية "إهانة القضاء"، وتم الرد بأنه يلزم للمتهمين تقديم معارضة على الحكم وليس الطعن بالنقض، وبناءا عليه تم تقديم معارضة على الحكم الصادر بحبس منتصر الزيات ومحمد منيب 3 سنوات بقضية إهانة القضاء"

كانت محكمة النقض، قضت في وقت سابق، بعدم جواز نظر طعن 10 متهمين بينهم "الزيات ومنيب" على حكم حبسهم 3 سنوات بقضية "إهانة القضاء" وأيدت حكم حبس وتغريم 8 آخرين في القضية.

وفسّر محامون وقضاء أن "عدم جواز نظر الطعن" سببه أن الحكم الصادر بعدم جواز نظر الطعن، استند إلى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة جاء غيابيا للمتهمين ويلزمه المعارضة عليه وليس الطعن بالنقض.



