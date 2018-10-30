» إنقاذ 14 سائحًا إيطاليًا من الغرق بمرسى علم

30 أكتوبر 2018 - 07:05 م

تمكن أحد اللنشات من إنقاذ 14 سائحًا إيطاليًا غرق مركبهم منطقة مرسي علم جنوب البحر الأحمر، بمنطقة شعاب روكي.

وأثناء قيام المركب برحلة غطس، تعرض للغرق بسبب سوء الأحوال الجوية بالمنطقة، إلا أن طاقم اللنش أسرع بنقل السائحين المتواجدين على المركب الغارق إلى أحد اللنشات القريبة من منطقة الحادث، وأن الناجين هم 14 سائحًا إيطاليًا وطاقم المركب المكون من 7 مصريين.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المركب السياحي الغارق يدعي "بلانت 1" حيث تسربت المياه إلى جسم المركب والذي كان في رحلة سفاري لغطس مدة أسبوعين، وتم نقل السائحين دون إصابات إلى مارينا حماطة، جنوب مدينة مرسى علم.



