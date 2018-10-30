» النيابة تعاين حريق محطة محولات كهرباء مطروح

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النيابة

مطروح

معاينة

وصل فريق من النيابة العامة بمطروح إلى موقع الحريق بمحطة محولات كهرباء مطروح الرئيسيّة للوقوف على الحريق ومعاينته.

وعاينت النيابة، منذ قليل، الحريق الذى اندلع داخل المحطة وأدى إلى فصل التيار الكهربائى عن مركز ومدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة و20 قرية تابعة لها ومركز ومدينة النجيلة والقرى التابعة لها وحتى منطقة رأس الحكمة والقرى والنجوع والمناطق السكنية وفوكه والتى تمتد شرق مدينة مرسى بما يقرب من 70 كيلومترا لتتحول مطروح إلى ظلام دامس.

وفتحت النيابة التحقيق في واقعة الحريق وجارٍ التعرف على الأسباب التي أدت إلى اندلاعه.



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