تعرف على قرار المحكمة السعودية بشأن سلمان العودة

30 أكتوبر 2018 - 07:21 م

أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الثلاثاء، محاكمة الداعية السعودي سلمان العودة، بعد أن وجهت النيابة العامة ضده 37 تهمة مطالبة القضاء بالقتل تعزيراً له وفقاً لهذه التهم، لجلسة 10 ديسمبر المقبل.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن محكمة سعودية بدأت، محاكمة مساعد الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وإن المحكمة الجزائية المتخصصة وجهت له 37 تهمة، وأشارت إلى أن الاتحاد مصنف “كيانًا إرهابيًّا”.

وقالت صحيفة الرياض وصحيفة عاجل الإلكترونية، إن النيابة العامة طالبت للمتهم بعقوبة “القتل تعزيرًا، وبينما لم تذكر وسائل الإعلام السعودية هويته صراحة، أوضح حساب على تويتر أن الداعية سلمان العودة هو المقصود، ودعا الحساب الهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية إلى وقف المحاكمات السرية.