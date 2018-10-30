» أول تعليق من "شوبير" بعد الفوز بانتخابات اتحاد الكرة

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انتخابات الجبلاية

بعد حصوله على 146 صوتًا من أصل 207 أصوات صحيحة وفوزه في الانتخابات التكميلية لإتحاد الكرة، علق أحمد شوبير، من خلال عدة منشورات عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل "فيس بوك" قائلًا "وجودي في مقعد نائب رئيس اتحاد الكرة أمر متفق عليه مع المهندس هاني أبو ريدة وجميع أعضاء مجلس الإدارة من قبل خوض الانتخابات، وهو أمر مفروغ منه سيتم تفعيله مع أول اجتماع لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد".

وأضاف "عودة النادي المصري للعب في بورسعيد أمر ضروري ويكفي إبتعاده لمدة 6 سنوات عن اللعب على أرضه، وبالمناسبة القضية قريبة للغاية من الحسم وأنا أعد بذلك وكل المباريات ستقام في بورسعيد بإستثناء مباراة الأهلي".

وتابع "سأدعم بشدة أندية القسم الثاني قبلي وبحري وسأحاول حل كل الأزمات والمشاكل التي تواجه جميع الاندية وسنقف على مسافة واحدة من الجميع، والعدل والمساواة ستكون شعار طريقة عملنا دائماً وأبداً".

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة في الجمعية العمومية العادية التي انعقدت اليوم، أعلنت عن فوز أحمد شوبير، ودينا الرفاعي بالانتخابات التكميلية.

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