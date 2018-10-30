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11 مليار جنيه خسائر الدولة من عدم ترخيص التوكتوك

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التنمية المحلية

التوكتوك

محمود شعراوى

كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدولة تخسر من 7 إلى 11 مليار جنيه نتيجة عدم ترخيص "التوكتوك".

وقال "شعراوي"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، إن هناك نحو 195 ألف مركبة "توك توك" تم ترخيصها لكن العدد يتعدى المليون.

وأضاف "شعراوي"، أن مشكلة "التوك توك" تتمثل في عدم الترخيص له كمركبة أو استصدار رخص للسائقين، بالإضافة لعدم وجود خطوط سير أو ومواقف مخصصة له.

وأكد الوزير، أن الحكومة تتجه خلال الفترة المقبلة هو توفير البنية اللوجستية للمواقف في المحافظات ثم طرحها على الشركات والمستثمرين.



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