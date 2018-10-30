» استدعاء عمال مسجد "القاضي" في واقعة سرقة نص قرآني أثري

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القراءن

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، باستدعاء عدد من العاملين في مسجد القاضي بشارع الأزهر، لسؤالهم في البلاغ المقدم من وزارة الآثار بشأن سرقة نص قرآني من منبر المسجد، التابع لمنطقة الجمالية.

وشكلّت النيابة لجنة من خبراء الآثار الإسلامية لفحص المسجد، وإعداد تقرير عن نوعية المسروقات، وفحص باقي محتويات المسجد وإعداد تقرير حولها.

واستمعت النيابة في وقت سابق، لأقوال مسئولي لجنة الجرد وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالوزارة، وقالوا إن الوزارة كلفتهم بجرد وفحص عدد من المساجد الأثرية لبيان إذا كانت تحتاج ترميم أو تجديد للمحافظة على الآثار، وأثناء معاينة المسجد تبين اختفاء النص القرآني، المتواجد على باب منبر المسجد الذي يعود للعصر المملوكي، من الأمام وخلفه نص آخر مدون عليه تاريخ تجديد المنبر.

وأضافوا أن هذه الواقعة تبينت لهم بالمعاينة لنص تاريخ الترميم، وكشفت أن السارق وضع نص تاريخ الترميم من الخلف حتى لا يلاحظ أحد، موضحين أن النص يرجع لعهد الخديوي عباس حلمي الثاني.

وأشاروا إلى أن باب منبر المسجد يتكون من قطعتين خلفية وأمامية بنفس المقاس عليها نصوص قرآنية، وأن العاملين بالمسجد عندما اكتشفوا الواقعة، استبدلوها بقطع أخرى لسد الخانة الفارغة في الباب، وأكدوا أن الواقعة ترجع إلى 5 أعوام مما دفعهم لتقديم البلاغ على الفور، لإثبات الواقعة، وتحرير أوراق بأنواع القطع ونوعيتها، ومحاولة استعادتها.



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