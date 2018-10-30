الاتحاد السكندري يضم 24 لاعبًا لقائمة مباراته أمام بيراميدز

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بيراميدز

الدوري المصري الممتاز

استقر حلمى طولان المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى على ضم 24 لاعبًا للسفر القاهرة ودخول معسكر مغلق لمدة 3 أيام قبل مواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدورى الممتاز المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب الدفاع الجوى بمنطقة التجمع الخامس.

وضمت قائمة الاتحاد السكندرى كل من: الهانى سليمان ومحمود الغرباوى ومحمود الزنفلى وأحمد مجدى ومحمود شعبان وويلسون ومروان النجار وبازوكا وكريم الديب واحمد قطب ومحمود رزق وعاشور الأدهم ونور السيد وديديه وخالد الغندور وأحمد الالفى وفوزى الحناوى وأحمد داوودا ومحمد حسن وبناهينى ومحمد عبد المجيد وخالد قمر ومحمد جدو ورزاق سيسيه .

ويغيب عن قائمة الاتحاد السكندرى كل من محمد ناصف للإصابة ومحمد عادل ومحمد جبر ورمزى خالد ويوسف مطاى لأسباب فنية .



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