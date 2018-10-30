» العثور على مصنع مخدرات تحت الأرض

30 أكتوبر 2018 - 07:36 م

داهمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مكبسًا لتخليط وإعداد الحشيش المخدر لمضاعفة كمياته وبيعه.

وحددت قوات الأمن عناصر تشكيل عصابي تخصص في تخليط المواد المخدرة، وهم: "إسماعيل. ع"، عاطل سبق اتهامه فى قضية مخدرات، و"محمد.ع"، و"طلب.ع"، و"محمد.ع"، جميعهم يقيمون بمنطقة أبو حماد بالشرقية.

ورصد فيديو أعده قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية لحظة العثور على المواد المخدرة داخل مخبأ في منزل المتهم الأول وهو عبارة عن مكبس هيدروليكي يستخدم في كبس وتدوير وتهيئة وإعداد مخدر الحشيش، وعثرت الأجهزة الأمنية على 65 طربة حشيش، وزنت 7 كيلوجرامات وبندقية آلية و116 طلقة لذات العيار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري تكثيف الجهود لضبط باقي عناصر التشكيل الهاربين.



