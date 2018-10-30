مدبولي يلتقي نواب الشرقية ويستجيب لعدد من طلباتهم

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بمحافظة الشرقية، ضمن برنامج زيارته للمحافظة، التي بدأها صباح اليوم، يرافقه وزراء التضامن الاجتماعي والتموين والتنمية المحلية والصحة والزراعة والشباب والرياضة ومحافظ الشرقية.

في بداية لقائه مع نواب محافظة الشرقية، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بوجوده بين أبناء محافظة الشرقية أهل الكرم.

وذكر مدبولي أن لقاءه مع النواب والقيادات التنفيذية في كل محافظة يقوم بزيارتها، يهدف في المقام الأول إلى الاستماع الى اهم التحديات العامة في كل محافظة، مشيرًا إلى أن جولاته بالمحافظات تستهدف زيارة المشروعات المتوقفة بغرض إلقاء الضوء عليها، واتخاذ خطوات جادة في عملية التنفيذ بالتعاون بين الحكومة ومجلس النواب.


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