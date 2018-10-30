"البترول": طرح بنزين 87 قيد الدراسة ولم نحدد موعدًا

30 أكتوبر 2018 - 07:43 م

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه لا صحة لاعتزامها السماح بطرح بنزين 87 الجديد خلال الأسبوع الجاري في الأسواق، وأفادت بأن الفكرة محل دراسة.







وأشارت الوزارة، في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أنه "لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن لطرح هذا النوع الجديد من البنزين، والوزارة لم تنتهِ حتى الآن من دراسة طرح هذا المنتج الجديد، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين كفاءة الوقود لمواكبة التطورات التي تشهدها محركات السيارات".





وأضافت "البترول"، أن النوع الجديد من البنزين "يجعل المحركات تعمل بكفاءة أفضل ويساهم في الحفاظ على البيئة، وأنه بمجرد الانتهاء من هذه الدراسة وتحديد مواصفات البنزين الجديد من قبل هيئة التوحيد القياسي سيتم الإعلان عن ذلك بكل شفافية للرأي العام".













