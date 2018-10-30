حالة وفاة تنمع "ريكو" عن مران مصر المقاصة

تغيب صلاح ريكو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم الثلاثاء، بسبب وفاة خاله، وحرص أفراد الجهاز الفني والإداري واللاعبين، على حضور جنازة خال اللاعب وتقديم واجب العزاء.

وخاض فريق المقاصة تدريبًا قويًا صباح اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة بتروجت المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس على ملعب ستاد الجيش بالسويس، ضمن الأسبوع 12 للدورى، وركز الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف خلال المران على تنفيذ بعض الجمل الخططية والتكتيكية والتركيز على سلاح التسديدات والكرات الثابتة.

وأكد وليد هويدى مدير الكرة، أن الفريق سيؤدي تدريبه الأخير صباح غدٍ الأربعاء بملعب الدفاع الجوى، وبعدها يختار طلعت يوسف 21 لاعبًا للسفر لمدينة السويس، لدخول فى معسكر مغلق لمدة 24 ساعة استعدادًا لمواجهة بتروجت.