  • الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:16 م
بحث متقدم
الفتيات أثناء التدخين داخل الفصل الدراسي

تدخين ورقص وألفاظ بذيئة لفتيات داخل المدرسة

سلمان العودة

تعرف على قرار المحكمة السعودية بشأن سلمان العودة

مرسي

مطالب متزايدة للإسلاميين بإسقاط «شرعية» مرسي

السيسي وميركل

قمة على الغداء.. التفاصيل الكاملة للقاء«السيسي» و«ميركل»

الملك سلمان

قرارات جديدة للحكومة السعودية.. تعرف عليها

محمد صلاح

محمد صلاح يستعين بـ«عادل إمام» للسخرية من أخباره

أردوغان

أردوغان يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل خاشقجي

حريق كهرباء مطروح

"الحكومة" تجيب.. هل حريق كهرباء مطروح عمل إرهابي؟

الأمم المتحدة

طلب عاجل من الأمم المتحدة للسعودية بشأن خاشقجي

أمير قطر

أمير قطر يصدر أمرًا بشأن العمال الأجانب في بلاده

مسئول أممي:

الأسد يعرقل إدخال المساعدات لمخيم الركبان

عرب وعالم

الاسد
الاسد

وكالات

أخبار متعلقة
#

لهذا السبب رفضت بريطانيا إعطاء الجنسية لأقارب "الأسد"

#

شاهد..زوجة بشار في جلسة "علاج كيماوي"

#

«افتح ياسمسم».. وفاة الفنان السوري «توفيق العشا»

#

حبس سيدة تهرب مخدرات داخل الطعام لسجين بحلوان

سوريا

بشار الأسد

مخيم الركبان

قال منسق المساعدات الإنسانية السورية في الأمم المتحدة علي الزعتري، إن نظام بشار الأسد يرفض منذ يناير الماضي، وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى مخيم الرُكبان(على الحدود الأردنية).

وأضاف في بيان له، أن الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق عزمها إرسال شحنة مساعدات إنسانية في 27 أكتوبر الجاري، إلى أن هذا الموعد تم تأجيله بسبب العراقيل التي يضعها نظام الأسد.

وأشار الزعتري، إلى أن المحادثات مع نظام الأسد لا تزال متواصلة من أجل إدخال قوافل المساعدات الإنسانية وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.

ويعيش في مخيم الركبان، الملقب بـ"مخيم الموت"، نحو 60 ألف شخص في ظروف إنسانية صعبة للغاية، وهو يقع تحت سيطرة "الجيش السوري الحر" المعارض.

وبين خيم عشوائية في بادية قاحلة، يحاصر نظام الأسد سكان المخيم، الذين جاؤوا من مدن سورية مختلفة هربًا من قصف قواته وإرهاب تنظيم "داعش".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق من "شوبير" بعد الفوز بانتخابات اتحاد الكرة
» استدعاء عمال مسجد "القاضي" في واقعة سرقة نص قرآني أثري
» 11 مليار جنيه خسائر الدولة من عدم ترخيص التوكتوك
» العثور على مصنع مخدرات تحت الأرض
» الأسد يعرقل إدخال المساعدات لمخيم الركبان
» «رونالدو» يختار«صلاح» منافسًا له على الكرة الذهبية
» النيابة تعاين حريق محطة محولات كهرباء مطروح
» إنقاذ 14 سائحًا إيطاليًا من الغرق بمرسى علم
» العراق يرسل لواءين من الجيش إلى الحدود السورية
» هل تورطت بريطانيا في مقتل "خاشقجي"؟
» "جنش" راحة من مران الزمالك للإصابة

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:50 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس