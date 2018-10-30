» الأسد يعرقل إدخال المساعدات لمخيم الركبان

30 أكتوبر 2018 - 07:59 م

قال منسق المساعدات الإنسانية السورية في الأمم المتحدة علي الزعتري، إن نظام بشار الأسد يرفض منذ يناير الماضي، وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى مخيم الرُكبان(على الحدود الأردنية).

وأضاف في بيان له، أن الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق عزمها إرسال شحنة مساعدات إنسانية في 27 أكتوبر الجاري، إلى أن هذا الموعد تم تأجيله بسبب العراقيل التي يضعها نظام الأسد.

وأشار الزعتري، إلى أن المحادثات مع نظام الأسد لا تزال متواصلة من أجل إدخال قوافل المساعدات الإنسانية وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.

ويعيش في مخيم الركبان، الملقب بـ"مخيم الموت"، نحو 60 ألف شخص في ظروف إنسانية صعبة للغاية، وهو يقع تحت سيطرة "الجيش السوري الحر" المعارض.

وبين خيم عشوائية في بادية قاحلة، يحاصر نظام الأسد سكان المخيم، الذين جاؤوا من مدن سورية مختلفة هربًا من قصف قواته وإرهاب تنظيم "داعش".



