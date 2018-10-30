» حقيقة قيام راهب مصري بالآذان لصلاة الفجر

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بالفيديو ..عائلة مسلمة تتوارث مفتاح كنيسة القيامة بالقدس
بالفيديو ..عائلة مسلمة تتوارث مفتاح كنيسة القيامة بالقدس

محمود ابوسعد

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كشفت الاعلامية ياسمين ‏محفوظ، حقيقة ما تداولته رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حول قيام الراهب المصري ماكاريوس الاورشليمي، برفع الاذان لصلاه من كنيسة القيامة  بالقدس، بعد أن منعت قوات الإحتلال المسلمين من رفعه بالمسجد القصى، فمن ثم جن جنون الإسرائيليين وقاموا باعتقاله.
وقالت محفوظ، عبر حسابها على موقع تويتر للتغريدات القصيرة، " الكلام ده محصلش.. اللي حصل ان الصهاينة شكلت لجنة لترميم الكنيسة.. وقرر رهبان الكنيسة عمل وقفة احتجاجية لمنع دخول معدات لترميم الكنيسة .. خاصة ان حكومة الصهاينة بتحاول نزع ملكية الدير من الكنيسة القبطية.. واللي بيعد ممر رئيسي لكنيسة القيامة"
وأصيب أحد الرهبان الأقباط  المصريين صباح الأربعاء الماضي، بكدمات مختلفة وتم اعتقاله من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي قمعت وقفة احتجاجية للعشرات من رهبان كنيسة الأقباط، احتجاجاً على قيام طواقم من بلدية الاحتلال في القدس بأعمال ترميم داخل مبنى "دير السلطان القبطي"، المحاذي لكنيسة القيامة بالقدس القديمة، لصالح كنيسة الأحباش، ودون موافقة الكنيسة القبطية التي منعت زعامتها الروحية من القيام بأعمال الترميم تلك.


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