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ميركل: إفريقيا تضم أكبر إمكانات النمو بين القارات

عرب وعالم

ميركل
ميركل

المصريون ووكالات

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، إن إفريقيا هي القارة التي تضم أكبر إمكانات النمو.
جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال اجتماع بالعاصمة برلين بمشاركة رؤساء ورؤساء وزراء 12 دولة إفريقية، ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، ورئيس بنك التنمية الإفريقي ايكونومي اديسينا ورئيس وزراء النمسا سيباستيان كورتس، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وأضافت ميركل خلال اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع إفريقيا، أن القارة السمراء تعتبر غنية من حيث مواردها الخام وطاقاتها البشرية الشابة، معتبرة أنه "يمكننا القول إن إفريقيا هي القارة التي تضم أكبر إمكانات النمو".
ودعت الراغبين إلى إقامة أعمال في القارة الإفريقية والإسراع في هذا الخصوص.
وأكدت ميركل أن بلادها ستزيد من دعمها للشركات الراغبة في الاستثمار بإفريقيا، وأن برلين ستؤسس صندوقا استثماريا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالاستثمار في إفريقيا. -

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