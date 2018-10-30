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رئيس النواب الأمريكي:

ترامب لا يستطيع حظر منح الجنسية بالولادة لهذا السبب

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قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري بول ريان، إن الرئيس دونالد ترامب لا يستطيع حظر منح الجنسية الأمريكية بالولادة.
وأضاف ريان، في تصريح صحفي أدلى به، الثلاثاء، بولاية كنتاكي، أنه من غير الممكن حظر منح الجنسية الأمريكية لمن يولد في الولايات المتحدة بمرسوم رئاسي.
وشدد أن معظم الأشخاص الذين ولدوا في الولايات المتحدة يحق لهم، وفق الدستور وقرارات المحاكم الأمريكية، الحصول على الجنسية الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعرب عن رغبته بوقف منح الأطفال الأجانب الذين يولدون على أراضي بلاده، الجنسية الأمريكية.
وقال ترامب، في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، الثلاثاء، إنه يرغب بوقف برنامج منح الجنسية لأطفال الأجانب والمهاجرين الذين يولدون على أراضي الولايات المتحدة.
وأوضح أنه من الممكن الإقدام على هذه الخطوة بأمر رئاسي. مشيرا أنه اطلع على تقارير قدمت له من قِبل خبراء قانونيين بهذا الشأن.تجدر الإشارة أن الدساتير الأمريكية تنص على منح جنسية البلاد تلقائيا، للأطفال الذين يولدون داخل الأراضي الأمريكية.

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