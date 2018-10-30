  • الأربعاء 31 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر01:30 ص
بحث متقدم
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب يتعارض مع "غض البصر"

آمنة نصير: لا يصح الاستشهاد بالسيدة عائشة في هذا الأمر

حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى

هذا ما قاله حسام حسن عن نادي بيراميدز ومنظومته

مساكن

"الإسكان" تكشف معلومة هامة بشأن الإعلان العاشر

صيدلية

"الصيادلة" تحذّر المواطنين من هذا الأمر الخطير

ابو اسماعيل

أين ذهب «أولاد أبوإسماعيل»؟

بهاء ابو شقة

«الوفد»: لن نسمح باختراق الإخوان للحزب

خاشقجي

«مجمع الفقه الإسلامي» يؤيد السعودية في قضية «خاشقجي»

الفتيات أثناء التدخين داخل الفصل الدراسي

تدخين ورقص وألفاظ بذيئة لفتيات داخل مدرسة

سلمان العودة

تعرف على قرار المحكمة السعودية بشأن سلمان العودة

مرسي

مطالب متزايدة للإسلاميين بإسقاط «شرعية» مرسي

القدس.. مقاطعة فلسطينية ساحقة لانتخابات المجلس المحلي الإسرائيلي

عرب وعالم

مدينة القدس المحتلة
مدينة القدس المحتلة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ثالث دولة تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.. غدًا

#

صوت القرآن يغطي على احتفال إسرائيل بالقدس

#

إسرائيل تقرر منع الأذان بالقدس

#

جنود "الاحتلال" يتجولون داخل القدس لنقل السفارة الأمريكية

قاطع معظم الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، الثلاثاء، انتخابات المجالس المحلية الإسرائيلية في المدينة، بحسب الإعلام العبري.
وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، أظهرت إحصاءات نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أن ما بين 2 و5 بالمئة فقط من الناخبين الفلسطينيين شاركوا في الاقتراع.
وإجمالًا، شارك في الاقتراع 32 بالمئة من سكان القدس بشطريها الشرقي والغربي (إسرائيليون وفلسطينيون)، وهي من النسب الأقل مقارنة بالمدن الأخرى.
واعتقلت الشرطة الاسرائيلية، صباح اليوم، أربعة فلسطينيين من القدس الشرقية؛ لرفضهم وضع صناديق اقتراع في جبل المكبر بالقدس.
ويختار الناخبون، وعددهم 6.6 مليون، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية في انتخابات يقاطعها عرب القدس الشرقية والجولان المحتلتين.
وعادة ما تمتنع الغالبية العظمى من الفلسطينيين في القدس الشرقية عن المشاركة في تلك الانتخابات، منذ الاحتلال الإسرائيلي للمدينة عام 1967.
ويحق للفلسطينيين، الذين يتمتعون بصفة "مقيم دائم" بموجب القانون الإسرائيلي، المشاركة بالتصويت وليس بالترشح في الانتخابات.
واستنادًا إلى معطيات إسرائيلية، يشكل الفلسطينيون نحو 39 بالمئة من عدد سكان القدس بشطريها.
وينظر الفلسطينيون إلى المشاركة في الانتخابات على أنها موافقة على الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية، التي يتمسكون بها عاصمة للدولة الفلسطينية المأمولة.
ومن أبرز المتنافسين على رئاسة البلدية الإسرائيلية في القدس، زئيف الكين، وهو وزير شؤون القدس في الحكومة الحالية، وأحد المقربين من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الوادي المقدس..

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» قبول 1653 من أبناء "الصحفيين" ضمن منظومة التموين
» "الإسكان" تكشف معلومة هامة بشأن الإعلان العاشر
» مصر وألمانيا توقعان 5 اتفاقيات اقتصادية وتعليمية
» أمير قطر يصدر أمرًا بشأن العمال الأجانب في بلاده
» هذا ما فعله خطاب الكراهية بالمسلمين في أمريكا
» اتجاه داخل «المحامين» لشطب المتهمين في قضايا إرهاب
» أردوغان يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل خاشقجي
» حقيقة قيام راهب مصري بالآذان لصلاة الفجر
» وزير الخارجية البريطاني يرفض الإجابة عن هذا السؤال
» إصابة قوية للنني مع أرسنال قد تبعده عن لقاء تونس
» رسالة مؤثرة من «حلا شيحة» لوالديها تثير الجدل

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:50 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس