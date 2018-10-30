  • الأربعاء 31 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر01:27 ص
بحث متقدم
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب يتعارض مع "غض البصر"

آمنة نصير: لا يصح الاستشهاد بالسيدة عائشة في هذا الأمر

حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى

هذا ما قاله حسام حسن عن نادي بيراميدز ومنظومته

مساكن

"الإسكان" تكشف معلومة هامة بشأن الإعلان العاشر

صيدلية

"الصيادلة" تحذّر المواطنين من هذا الأمر الخطير

ابو اسماعيل

أين ذهب «أولاد أبوإسماعيل»؟

بهاء ابو شقة

«الوفد»: لن نسمح باختراق الإخوان للحزب

خاشقجي

«مجمع الفقه الإسلامي» يؤيد السعودية في قضية «خاشقجي»

الفتيات أثناء التدخين داخل الفصل الدراسي

تدخين ورقص وألفاظ بذيئة لفتيات داخل مدرسة

سلمان العودة

تعرف على قرار المحكمة السعودية بشأن سلمان العودة

مرسي

مطالب متزايدة للإسلاميين بإسقاط «شرعية» مرسي

"الصيادلة" تحذّر المواطنين من هذا الأمر الخطير

عرب وعالم

صيدلية
صيدلية

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«حماية المستهلك» يحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

#

شاهد.. ريهام سعيد تسب منتقديها بلفظ خارج

#

"حجي" يكشف مفاجأة صادمة عن قناة السويس

#

شاهد.. لحظة صادمة لإنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى بناية

أكد الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة، أنهم تلقوا على موقع النقابة شكاوى كثيرة من المواطنين بسبب ضعف تأثير بعض الأدوية، والآثار الجانبية لأدوية أخرى.
وأشار "أبو دومة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e" مساء الثلاثاء، إلى أن بعد الاطلاع على تفاصيل الأدوية وجدوها مجهولة المصدر، مؤكدًا أن الأدوية التي تباع بأقل من سعرها مغشوشة؛ لأن هامش الربح ثابت وتم وضعه من قبل.
ولفت إلى أن بعض الفضائيات ما زالت غير ملتزمة وتعلن عن مستحضرات دوائية، لافتًا إلى أن 99% من الأدوية التي يتم الإعلان عنها في الفضائيات غير مرخصة من وزارة الصحة.
وناشد المواطنين، قائلًا: "لو سمحتكم متشتروش أدوية إلا من صيدلية مرخصة"، مؤكدًا أن نتائج الأدوية المجهولة والمغشوشة ستكون كارثية على المريض.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الوادي المقدس..

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» قبول 1653 من أبناء "الصحفيين" ضمن منظومة التموين
» "الإسكان" تكشف معلومة هامة بشأن الإعلان العاشر
» مصر وألمانيا توقعان 5 اتفاقيات اقتصادية وتعليمية
» أمير قطر يصدر أمرًا بشأن العمال الأجانب في بلاده
» هذا ما فعله خطاب الكراهية بالمسلمين في أمريكا
» اتجاه داخل «المحامين» لشطب المتهمين في قضايا إرهاب
» أردوغان يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل خاشقجي
» حقيقة قيام راهب مصري بالآذان لصلاة الفجر
» وزير الخارجية البريطاني يرفض الإجابة عن هذا السؤال
» إصابة قوية للنني مع أرسنال قد تبعده عن لقاء تونس
» رسالة مؤثرة من «حلا شيحة» لوالديها تثير الجدل

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:50 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس