"الصيادلة" تحذّر المواطنين من هذا الأمر الخطير

30 أكتوبر 2018 - 11:20 م

أكد الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة، أنهم تلقوا على موقع النقابة شكاوى كثيرة من المواطنين بسبب ضعف تأثير بعض الأدوية، والآثار الجانبية لأدوية أخرى.



وأشار "أبو دومة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e" مساء الثلاثاء، إلى أن بعد الاطلاع على تفاصيل الأدوية وجدوها مجهولة المصدر، مؤكدًا أن الأدوية التي تباع بأقل من سعرها مغشوشة؛ لأن هامش الربح ثابت وتم وضعه من قبل.



ولفت إلى أن بعض الفضائيات ما زالت غير ملتزمة وتعلن عن مستحضرات دوائية، لافتًا إلى أن 99% من الأدوية التي يتم الإعلان عنها في الفضائيات غير مرخصة من وزارة الصحة.

