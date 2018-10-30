» "الإسكان" تكشف معلومة هامة بشأن الإعلان العاشر

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قال عبدالله رشدي، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن الدولة تدعم تكلفة وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، بنسبة 40 %، وهناك 60 ألف شقة في انتظار الحاجزين.
وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد: «سنطرح 60 ألف وحدة قابلة للزيادة أو النقصان حسب الطلب».
وذكر أن الإعلان العاشر يتضمن وحدات نظام 3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2 – ووحدات نظام غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2 وذلك في 8 مدن جديدة هي أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – بدر – العاشر من رمضان – العبور الجديدة –المنيا الجديدة – السادات – الغردقة.

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