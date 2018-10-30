» "الإسكان" تكشف معلومة هامة بشأن الإعلان العاشر

30 أكتوبر 2018 - 11:30 م

قال عبدالله رشدي، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن الدولة تدعم تكلفة وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، بنسبة 40 %، وهناك 60 ألف شقة في انتظار الحاجزين.



وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد: «سنطرح 60 ألف وحدة قابلة للزيادة أو النقصان حسب الطلب».

